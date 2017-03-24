НОВИНИ

4 гривні – з 1-го квітня, 4,50 – не раніше 1-го серпня (відео) 24.03.2017 Таке рішення чернігівської влади, прийняте під час сьогоднішнього засідання міськвиконкому. На ньому розглядалося питання підвищення тарифів на проїзд в маршрутках міста. Нинішня ціна – 3,50 – перевізників не влаштовує, тож з початку року вони подавали […]

У Чернігові відкрилась виставка картин Арона Ржезнікова (відео) «Арон Ржезніков. Живопис. Графіка». В обласному художньому музеї відкрилась виставка єврейського художника з чернігівським корінням. Він народився у бідній єврейській родині, але на противагу усім життєвим складнощам став видатним художником. Продовжував би і далі творити, […]

Військовослужбовці Чернігівського гарнізону отримали службові квартири (відео) Вони — кадрові офіцери, які служать в українському війську хто 10, хто 15, а хто й 20 років. Ці чоловіки не залишили лав Збройних Сил, коли військо фінансували за залишковим принципом, а коли в […]

Підсумки Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (відео) У Чернігові завершилась Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики, на якій змагалися кращі юні таланти. Найбільшою і найсильнішою виявилась харківська команда. Всі 22 її учасника отримали дипломи переможців переважно 1-2 ступенів. Так само, високим рівнем […]

Які зміни чекають Чернігівщину з точки зору Ради регіонального розвитку? (відео) «В державі створено передумови для розвитку економіки та зростання рівня життя людей», — про це, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку на початку тижня, заявив Президент України. Зокрема глава держави зазначив, що основними маркерами позитивної […]

Обласна федерація самбо отримала нового очільника (відео) За рік інсування обласного осередку у Чернігові з’явились нові секції, кваліфіковані тренери та, найголовніше, нові чемпіони. Цей вид єдиноборств стрімко розвивається. Кого обрали головою та які перспективи у цього виду спорту в області – […]

Всеукраїнський тиждень дитячого читання (відео) Для тих, хто творить книгу, і тих, хто любить читати, настали святкові дні. Сьогодні в обласній бібліотеці для дітей урочисто розпочався Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Веселі пригоди і літературні відкриття вже протягом десятиліть є чи […]

Браконьєрів ловитимуть рибінспектори, екологи, поліціанти і прикордонники (відео) Віднині браконьєрів ловитимуть і рибінспектори, і екологи, і поліціанти, і прикордонники. Зараз обласне управління Державного агентства рибного господарства має лише два транспортних засоби, при повній відсутності бензину та мастильних матеріалів. Більш того, в управлінні […]