НОВИНИ

Поліція майже позбавилась атрибутики міліції (відео) 04.01.2017 З 2017 року поліцейські вже не використовують міліцейські службові посвідчення, бланки, штампи, печатки, емблеми і логотипи. Єдине, що залишилось, – це міліцейська форма. Її поки що носити дозволено. Міліція відійшла у минуле. З […]

Святкова вистава для дітей учасників АТО та переселенців (відео) У обласному філармонійному центрі дітей з родин воїнів АТО та переселенців із Новим роком та Різдвом вітали казкові герої. Новорічна вистава про чарівний світ ляльок захопила малечу, проте найбільше дітвора очікувала гостинці від Святого Миколая. […]

Проїзд у чернігівських маршрутках подорожчає (відео) Лютий, березень, квітень – місяці, які «подарують» нові ціни на маршрутки – так стверджують перевізники. Збільшення пояснюють не лише зростанням заробітних плат та витрат на пальне, а й інвестиційними вимогами. Нова вартість проїзду в […]

Шлюб за годину та тюрми європейського зразка (відео) Міністерство юстиції у 2017 році планує ряд реформ. Це стосується і спрощення застарілих бюрократичних процесів, які не змінювались з часів Радянського Союзу. Детальніше – далі у сюжеті. Органи юстиції — відомство, з яким […]

«Краса врятує світ, і в першу чергу, від війни» (відео) Так вважають в чернігівській арт-студії «Колібрі». З якими мріями і якою красою зустріли Новий рік вихованці маленької яскравої пташки, розповідають наші кореспонденти. Від 3 до 103 років – так, напівжартома-напівсерйозно визначають вік своїх […]

Синоптики прогнозують похолодання до 29-ти градусів морозу (відео) Вдягайтеся тепліше — разом із новим роком до чернігівців прийшла нова погода. Синоптики обіцяють зовсім скоро суттєве похолодання – до 29-ти градусів морозу, а також сильний вітер і сніг. Усю цю зимову атрибутику принесе […]

Святкові вихідні без грубих порушень громадського порядку (відео) 03.01.2017 І поліцейські заявляють, новорічні свята на Чернігівщині пройшли спокійно. Тільки у новорічну ніч безпеку забезпечували понад п’ятсот правоохоронців. Тож грубих порушень громадського порядку не допущено. Традиційно на Новий рік поліцейські — в режимі […]

На Чернігівщині Новий рік зустріли майже без надзвичайних ситуацій (відео) Традиційно новорічні свята, незважаючи на заборону місцевими органами влади використання піротехніки, не обходиться без святкових феєрверків. Кожен розважається на свій смак і гаманець. А от чи не принесли лиха новорічні салюти в оселі жителів […]